Житель Белгородской области обстрелял полицейских из пневматики

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Фото © Flickr / James Case

Сотрудники уголовного розыска прибыли к дому, чтобы выяснить обстоятельства недавнего поджога машины.

63-летний житель города Алексеевки Белгородской области подозревается в применении насилия в отношении представителей власти. Следственное управление СК РФ по региону сообщает, что мужчина расстрелял троих полицейских из пневматики.

Когда стражи порядка оказались около дома мужчины, он открыл беспорядочную стрельбу.

Предполагаемый вредитель находился на крыше своего дома и открыл беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки, не являющейся огнестрельным оружием, по сотрудникам полиции, причинив всем троим телесные повреждения, — сообщают следователи.

Мужчине за применение насилия в отношении представителей власти грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Этим летом пьяный житель города Среднеколымска в Якутии тоже открыл стрельбу по полицейским. Однако там был применён огнестрельный карабин "Тигр", мужчина смертельно ранил одного из правоохранителей.

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