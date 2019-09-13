Житель Белгородской области обстрелял полицейских из пневматики

Сотрудники уголовного розыска прибыли к дому, чтобы выяснить обстоятельства недавнего поджога машины.

63-летний житель города Алексеевки Белгородской области подозревается в применении насилия в отношении представителей власти. Следственное управление СК РФ по региону сообщает, что мужчина расстрелял троих полицейских из пневматики.

Когда стражи порядка оказались около дома мужчины, он открыл беспорядочную стрельбу.

— Предполагаемый вредитель находился на крыше своего дома и открыл беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки, не являющейся огнестрельным оружием, по сотрудникам полиции, причинив всем троим телесные повреждения, — сообщают следователи.

Мужчине за применение насилия в отношении представителей власти грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Этим летом пьяный житель города Среднеколымска в Якутии тоже открыл стрельбу по полицейским. Однако там был применён огнестрельный карабин "Тигр", мужчина смертельно ранил одного из правоохранителей.