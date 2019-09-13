Кремль негативно отнёсся к призыву Зеленского сохранить санкции против России

Песков назвал ограничительные меры обоюдоострым оружием, которое не приносит пользу никому.

В Кремле негативно отнеслись к призыву президента Украины Владимира Зеленского к Западу не снимать с РФ санкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Негативно... Санкции — это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права, — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ограничительные меры не сулят ничего хорошего ни тем странам, которые под них подпадают, ни тем, кто их объявляет.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Западе заговорили об отмене антироссийских санкций, поскольку они теряют деньги. Украинский лидер резко осудил данные предложения и призвал сохранить штрафные меры в отношении Москвы.