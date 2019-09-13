Путин отправится в Турцию для участия в трёхстороннем саммите по Сирии

В Анкаре российский президент также проведёт двусторонние встречи с лидерами Турции и Ирана.

Президент России Владимир Путин отправится в турецкую столицу для участия 16 сентября в трёхстороннем саммите по Сирии. Кроме того, во время визита в Анкару российский лидер встретится в двустороннем формате с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани.

— Вы знаете, что в понедельник, 16 сентября, запланирована трёхсторонняя встреча по Сирии гарантов астанинского процесса и содействия сирийскому урегулированию. Эта встреча будет в Анкаре, президент туда отправится, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провёл в Сочи встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе двухчасовых переговоров лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и вопросы создания зоны свободной торговли Израиля и ЕАЭС.