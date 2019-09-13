Россиян призвали не собирать грибы в мешки и пакеты

Отправляться на "тихую охоту" следует только в экологически чистые районы подальше от автомобильных дорог.

Каждый год около тысячи россиян травятся грибами, около 30 случаев заканчивается летальным исходом. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно собирать и хранить грибы. Главное правило: при сборе использовать только плетёные корзины.

— Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки, — это приводит к порче грибов, — предупредили в службе.

Собирать можно только хорошо знакомые виды грибов вдали от автомобильных дорог, магистралей, в экологически чистых районах. Каждый гриб нужно срезать с целой ножкой. В ведомстве также призвали родителей следить за детьми на прогулке, так как они могут съесть сырой гриб.

Ранее диетологи рассказали, как правильно есть грибы, и призвали быть осторожными беременных и кормящих женщин, а также детей и пожилых.