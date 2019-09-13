Прямая трансляция: Собчак и Богомолов венчаются в Москве

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Венчание телеведущей Ксении Собчак и худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова проходит в храме Большого Вознесения в Москве.

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