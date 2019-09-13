Его участие в заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября теперь под большим вопросом.

Руководитель портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский сообщил о своей госпитализации. Как отметил журналист, ему потребовался углублённый медицинский осмотр, которого он был лишён на протяжении полутора лет, когда находился в заключении на Украине.

Как цитирует Вышинского издание РИА "Новости", он вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября. Адвокат журналиста Андрей Доманский добавил, что передал соответствующее ходатайство в суд.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали на Украине в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. В конце августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

Как сообщал Лайф, 7 сентября произошёл обмен заключёнными между Россией и Украиной. Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках договорённостей. В их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.