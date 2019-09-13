Собчак и Богомолов после венчания пересядут из катафалка в карету

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Телеведущая появилась в церкви в новом образе: длинные рукава и прикрывающая лицо фата.

Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались в храме Вознесения Господня у Никитских Ворот. Новобрачные для таинства сменили наряды. Они также пересядут из катафалка в карету, запряжённую четвёркой лошадей.

Телеведущая переоделась в более скромное платье. Образ дополняла длинная фата. Режиссёр ради обряда надел белую рубашку. На церемонии присутствуют друзья и родственники, в том числе мать Собчак Людмила Нарусова.

Как ранее писал Лайф, церемония бракосочетания Собчак и Богомолова состоялась в Грибоедовском ЗАГСе в центре Москвы.

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