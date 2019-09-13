В Кремле отреагировали на предложение Грефа повысить зарплату полицейским

По словам Дмитрия Пескова, позиция главы крупнейшего российского банка будет учтена.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Сбербанка Германа Грефа сократить численность полицейских при одновременном повышении им зарплаты в несколько раз. Свою позицию финансист озвучил в пятницу, выступая на отраслевом форуме в Москве.

В Кремле заверили, что прислушаются к мнению Грефа как человека, который обладает изрядным опытом работы и в правительстве, и в экспертных организациях, "и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк".

— Он вовлечён во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна, — добавил Песков.

Напомним, что вместе с оптимизацией личного состава полицейских Греф также предложил сократить количество чиновников. А вот стоит ли им тоже соразмерно увеличить зарплаты, он не уточнил.

А ранее Греф рассказал, как стать специалистом, "за которым охотится рынок".