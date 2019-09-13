В Харькове экс-нардепа облили зелёнкой на "гей-тусовке"

Националисты пожаловались, что их не пустили на мероприятие, за что Доний чуть не поплатился своим здоровьем.

В Харькове радикалы из "Правого сектора"* облили зелёнкой главу арт-объединения "Остання барикада", экс-нардепа Александра Дония. На него напали во время лекции о толерантности в городском литературном музее.

— Впервые меня в жизни облили зелёнкой. Повредили глаз. Люди, которые думают, что они борются за Украину. А на самом деле они уничтожают Украину изнутри. Не понравилось слово "толерантность" в украинской национальной идее, — прокомментировал произошедшее Доний в "Фейсбуке".

Напавшие назвали мероприятие, на котором экс-нардеп выступал лектором, гей-тусовкой. Они заявили, что Доний "легко меняет цвета за деньги". Члены "Правого сектора" пожаловались, что их не пустили на мероприятие, а организаторы назвали их фашистами. Тогда они и облили зелёнкой главного лектора и ещё одного человека.

Ранее ФСБ показало видео задержания в Московском регионе сторонника "Правого сектора" по фамилии Пирожок.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.