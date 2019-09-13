Медведев назвал условие введения в России четырёхдневной рабочей недели

По мнению главы правительства, для данного нововведения должны произойти некоторые изменения в экономике страны, однако поправки в трудовом законодательстве могут быть подготовлены в ближайшем будущем.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт ряд совещаний по вопросам разработки поправок в трудовое законодательство, которые предполагают введение в будущем четырёхдневной рабочей недели. Данные поправки в законы глава правительства обсудил с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, по предложению которого необходимо вести счёт не трудовым дням в неделю, а часам.

— В будущем может быть и уменьшение трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств. Но погрузить всё это — новое — в законодательство, наверное, необходимо, — сказал глава правительства, уточнив, что речь идёт о совершенствовании трудового законодательства в широком смысле этого слова. — Не просто о переходе на четырёхдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, которая позволяла бы учитывать очень многие пожелания работников и, естественно, позицию работодателя.

Предложение премьер-министра Михаил Шмаков полностью поддержал, добавив, что и без предложения о сокращении рабочей недели сложилась необходимость совершенствования трудового законодательства.

— Сейчас, после этой новой инициативы, когда возник большой интерес к этой теме, мы договорились создать рабочую группу в рамках российской трёхсторонней комиссии, чтобы там все эти вопросы рассматривать. Это нельзя сделать щелчком. Это, действительно, займёт какое-то время, — отметил Шмаков.

По словам главы ФНПР, сокращение рабочей недели надо переводить не в количество рабочих дней, а использовать новый критерий учёта количества рабочих часов в неделю, ведь действующее законодательство фактически не мешает и сегодня организовать четырёхдневную рабочую неделю.

Как уже сообщал Лайф, глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал два главных условия для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По его мнению, нужно в первую очередь достичь более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.