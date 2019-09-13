У школьницы в США отобрали награду за слишком откровенный купальник

На Аляске есть правила, которые регламентируют размер купальника, и девушке выдали стандартный костюм.

Ученица средней школы в американском штате Аляска потеряла первое место в соревнованиях по плаванию. 17-летняя Брекин Уиллис лишилась награды, потому что судьи посчитали её купальник слишком откровенным, сообщает Anchorage Daily News.

Уиллис и её сёстры — все успешные пловчихи — являются представительницами смешанной расы. Их окружение считает, что Брекин просто имеет более пышные формы, чем её белые сверстницы, именно поэтому судьям показалось, что девушка имеет укороченный купальник.

— Эта юная леди и её сестры подвергаются преследованиям не за то, как они носят свои костюмы, а за то, как эти костюмы соответствуют их более пышным телам, — прокомментировал ситуацию школьный тренер Лорен Лэнгфорд.

The Washington Post сообщает, что вышестоящая организация отменила решение судей соревнований и восстановила звание победителя за девушкой.

Совсем недавно Международная федерация волейбола (FIVB) за расизм дисквалифицировала на три матча старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато. Он изобразил руками узкие глаза после победы России над сборной Южной Кореи.