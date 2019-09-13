Малахов поделился впечатлениями от свадьбы Собчак и Богомолова

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Российский телеведущий Андрей Малахов коротко рассказал о впечатлениях от свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Звёздная пара уже расписалась в загсе и обвенчалась в храме Вознесения Господня у Никитских Ворот.

— Всё красиво, — ответил Малахов на вопрос корреспондента Лайфа о своих эмоциях от торжества.

Церемония бракосочетания Собчак и Богомолова состоялась в Грибоедовском ЗАГСе в центре Москвы. Подъехали к зданию будущие молодожёны на катафалке. А после венчания их уже ждала запряжённая четырьмя лошадьми карета.

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