Малахов поделился впечатлениями от свадьбы Собчак и Богомолова

Российский телеведущий Андрей Малахов коротко рассказал о впечатлениях от свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Звёздная пара уже расписалась в загсе и обвенчалась в храме Вознесения Господня у Никитских Ворот.

— Всё красиво, — ответил Малахов на вопрос корреспондента Лайфа о своих эмоциях от торжества.

Церемония бракосочетания Собчак и Богомолова состоялась в Грибоедовском ЗАГСе в центре Москвы. Подъехали к зданию будущие молодожёны на катафалке. А после венчания их уже ждала запряжённая четырьмя лошадьми карета.