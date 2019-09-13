Автоюрист рассказал Лайфу, накажут ли Собчак и Богомолова за езду в катафалке

Автомобиль молодожёнов не только имел непривычный для свадебной церемонии вид, но и нарушал правила дорожного движения.

Поездка сыгравших свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова на катафалке по Москве может обернуться большим штрафом для водителя. В катании с открытым багажником усмотрели нарушение правил дорожного движения. Дело в том, что не был виден госномер.

— Штраф за нечитаемые либо грязные номера варьируется от 500 до 5000 рублей. Зависит от тяжести, от умысла водителя. Здесь может быть максимальная сумма штрафа, — пояснил Лайфу председатель ассоциации адвокатов "Правовое товарищество", автоюрист Георгий Холманский.

А вот за нахождение новоиспечённых супругов на местах около открытого багажника во время поездки вряд ли будет выписан штраф, считает он. Закон предусматривает обязательное пристёгивание ремнями безопасности только пассажиров передних сидений. На задних сиденьях необходимо пристёгиваться только при междугородних перевозках.

Другой автоюрист Дмитрий Славнов углядел ещё одно нарушение. Впрочем, к нему Собчак и Богомолов отношения уже не имели. Водитель во время поездки посматривал в экран смартфона.

— За сам открытый багажник у нас штрафов нет, а вот водителю за сотовый телефон — 1500 рублей по статье 12.36.1 КОАП РФ, — заметил юрист.

Напомним, сыгравшие свадьбу Ксения Собчак и Константин Богомолов в качестве транспорта использовали похоронный чёрный автомобиль, украшенный традиционными для свадеб цветами и кольцами, на боку которого виднелась красная надпись: "Пока смерть не разлучит нас". Собчак и Богомолов объяснили Лайфу, почему выбрали катафалк для свадьбы.

Но в ГИБДД Москвы посчитали, что во время свадебной процессии могли быть нарушены правила дорожного движения. В полиции изучат видео с поездкой Собчак и Богомолова в открытом багажнике катафалка.