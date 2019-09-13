Ушаков рассказал, когда пройдёт встреча лидеров "нормандской четвёрки"

Российская сторона ориентируется на октябрь и поддерживает предложение Макрона собраться в Париже.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков не исключает, что следующий "нормандский саммит" может пройти в октябре. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов в пятницу.

По его словам, уже на следующей неделе соберётся контактная группа, на которой "могут быть подвижки".

— Считаем, что встречу проводить нужно, и согласны, чтобы её, как предлагает Макрон, провести в Париже, — резюмировал Ушаков.

Ранее СМИ уже сообщали, что саммит "нормандской четвёрки" по Украине может состояться до конца октября. По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, за скорейшее проведение саммита выступают лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.

При этом украинская сторона настаивает, чтобы встреча состоялась уже в сентябре, игнорируя тот факт, что мероприятию такого уровня должна предшествовать тщательная подготовка со всех сторон.