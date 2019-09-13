В Кремле назвали условия для проведения встречи в "нормандском формате"

Российская сторона считает важным ещё до саммита письменно зафиксировать так называемую формулу Штайнмайера, которая определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

Перед встречей "нормандской четвёрки", которая может состояться уже в октябре, нужно "закрыть" несколько вопросов. Об этом на брифинге для журналистов заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

В частности, он считает необходимым окончательно отрегулировать вопрос с отведением сил и средств в трёх пилотных зонах: станице Луганской, Золотое и Петровское.

Кроме того, в Кремле считают важным ещё до саммита письменно зафиксировать так называемую формулу Штайнмайера, которая определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

— И, конечно, наше третье важное условие — предварительное согласование итогов саммита, — добавил дипломат.

При этом Ушаков выразил надежду, что с новым украинским руководством будут достигнуты "железные договорённости", а не как это было раньше, когда официальный Киев не выполнял своих обязательств.

Ранее СМИ сообщили, что саммит "нормандской четвёрки" по Украине может состояться до конца октября. По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, за скорейшее проведение саммита выступают лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.