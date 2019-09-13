В Париже вандал порезал ножом картину Даниеля Бюрена

Он успел сделать несколько крупных порезов на дорогостоящем полотне, прежде чем был схвачен.

Посетитель парижского Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду изрезал ножом картину известного французского художника-концептуалиста Даниеля Бюрена. По данным газеты Le Parisien, инцидент произошёл 12 сентября.

Злоумышленник успел сделать несколько крупных порезов на дорогостоящем полотне, после чего был схвачен. Он был помещён под стражу. Причин своего поступка мужчина не объяснил. Его решено отправить на психиатрическое обследование.

Какая именно картина Бюрена была повреждена вандалом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали грузовик почти с сотней картин из Франции, старейшая из которых датирована 1842 годом.