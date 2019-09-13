Google оплатил 700 тысяч рублей штрафа за ссылки на запрещённые ресурсы

Операторы поисковиков обязаны подключаться к государственной системе и следить за обновлением перечня запретной информации.

Американская компания Google выплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за то, что не удалила из поисковой выдачи ссылки на запрещённые в России ресурсы. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

— Ранее специалистами Роскомнадзора было обнаружено, что поисковая система производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Из-за этого более трети ссылок из Единого реестра запрещённой информации сохраняются в поиске, — пояснили в ведомстве.

Напомним, что по закону владельцы поисковиков должны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где есть перечень запрещённых ресурсов. А затем исключать их результатов поиска информацию с них.

В Роскомнадзоре добавили, что не раз разъясняли Google такие требования российских законов.

А вот в США Google заплатит $200 млн штрафа за нарушение конфиденциальности детей на YouTube.