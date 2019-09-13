Прямая трансляция: Презентация киноиндустрии на Синепозиуме в Санкт-Петербурге

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Презентация российской киноиндустрии проходит на Синепозиуме в Санкт-Петербурге. Представители ведущих кино- и телепродакшнов приехали в Северную столицу.

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