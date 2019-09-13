Сёмин позвал в "Локомотив" школьника с "причёской Ибрагимовича"

Он предложил мальчику последовать примеру кумира не только в выборе стрижки, но и профессии.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин записал видеообращение в поддержку четвероклассника из Сосновоборска, которому пригрозили исключением из школы из-за стрижки, как у футболиста Златана Ибрагимовича.

— Дорогой Прохор! Я Юрий Сёмин, тренер "Локомотива". Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждём в "Локомотиве", — обратился к школьнику Сёмин в "Инстаграме".

Как ранее писал Лайф, в поддержку Прохора выступили известный стилист Владислав Лисовец и жена футболиста Павла Мамаева Алана. После резонанса в СМИ перед креативным учеником извинились и разрешили приходить на уроки в новом имидже.