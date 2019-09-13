Врачи детской больницы в Великом Новгороде объявили забастовку

Медики говорят, что нагрузка на них ежедневно увеличивается, а некоторая техника не менялась по 30–40 лет.

Сокращение ставок лор-врачей стало последней каплей терпения сотрудников областной детской клинической больницы Великого Новгорода. По примеру коллег специалисты сразу четырёх отделений заявили, что так называемая итальянская забастовка — это единственный выход донести информацию о проблеме до Минздрава РФ, сообщает "Великий Новгород.ру".

Отмечается, что в больнице было 9,75 ставки лор-врачей, недавно их сократили до двух.

— В последнее время нагрузка на нас сильно возросла. У нас, по моим данным, 26 врачебных ставок, на которых работают 10 физических лиц. Соответственно, каждый доктор работает примерно на две с половиной ставки. Конкретно у меня в этом месяце — 350 рабочих часов, не считая ещё совместительства в других больницах, — цитирует агентство врача-реаниматолога Артёма Наумова.

Заведующий лор-отделением ОДКБ Руслан Уразгалиев рассказал, что ему пришлось восстанавливаться на работе через суд, потому что работодатель летом уволил четверых профильных врачей из пяти. Его коллеги уже не могут поступить так же, потому что их ставки просто сократили.

— Пора перестать пользоваться тем, что отличает эту профессию от всех остальных. Самопожертвование и самоотдача пускай остаются, но давайте перестанем позволять этим пользоваться и потребуем достойной зарплаты, — объявил врач-травматолог ОДКБ Дмитрий Лобко.

В мае этого года в Пензенской области сразу 200 специалистов сферы здравоохранения заявили об "итальянской забастовке" — о простом требовании выполнения обязательств со стороны работодателей. Врачи, фельдшеры, медсёстры и медбратья выходили на работу, но отказывались работать без дополнительных выплат во внеурочные часы. Бригады скорой помощи отказывались выезжать на вызовы на сломанных автомобилях.

В прошлом месяце из-за низкой зарплаты решили уволиться сразу несколько хирургов в Нижнем Тагиле.