В ФАС призвали ослабить запрет на рекламу пива

Запрет на рекламирование алкогольной продукции действует в стране уже на протяжении семи лет.

Отечественная пивная отрасль нуждается в смягчении ограничений на рекламу своей продукции. Это мнение высказал начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин.

— Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином, и надо ослабить запретные ограничения по этому направлению, — сказал он на форуме пивоваров.

Реклама пива была полностью запрещена в России в 2012 году. Временное разрешение, позволяющее рекламировать напиток, было введено в связи с проведением в стране ЧМ по футболу и должно было закончиться 1 января 2019 года. В конце 2018 года в Госдуму был внесён законопроект, разрешающий рекламу пива на телевидении в ночное время. В Минкомсвязи поддержали инициативу.