Путин поручил заложить в бюджет расходы на восстановление жилья в Приангарье

Ответственным за выполнение распоряжения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину заложить в федеральный бюджет на 2020–2022 гг. средства на восстановление жилья и инфраструктуры в Иркутской области после наводнения. Перечень распоряжений по итогам рабочей поездки главы государства в регион опубликован на сайте Кремля.

— Правительству РФ предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг. дополнительные бюджетные ассигнования... — говорится в перечне поручений президента.

Ответственным за выполнение распоряжения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев, срок исполнения — 15 октября 2019 года.

Напомним, что этим летом Приангарье пережило две волны сильнейшего паводка, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибло 25 человек, несколько пропали без вести. В результате стихийного бедствия было подтоплено почти 17,4 тысячи домов.