Латвийский банк потребовал от Киркорова выплаты кредита в 650 тысяч евро

Представители ABLV BANK обратились в суд о взыскании денег по кредитному договору с российского артиста.

Один из крупнейших банков Латвии ABLV подал исковое заявление в суд к Филиппу Киркорову и ООО "Филипп Киркоров продакшн" с требованием погасить задолженность, а также пени и штрафы за просрочку возврата денег, которые российский артист занимал у кредитного учреждения. Общая сумма исковых требований составила 651 тысячу евро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Москвы Юлию Сухинину.

— В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро основного долга, а также неустойку, проценты и штраф, — сказала пресс-секретарь, уточнив, что первое заседание по делу назначено на 1 октября.

В то же время в Таганском суде сообщили, что одновременно рассматривают и другой иск в отношении российского певца. Заявление подал столичный предприниматель, который занимался ремонтом дома Киркорова в Одинцовском районе. Он требует компенсацию в размере более семи с половиной миллионов рублей.

Ранее стало известно, что претензии к Филиппу Киркорову имеет и ФГБУ "Комбинат питания "Кремлёвский" Управления делами Президента РФ. В арбитражный суд Москвы поступил иск о взыскании с артиста около 82 тысяч рублей за питание труппы.

Как сообщал Лайф, ранее Федеральная налоговая служба России частично заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова из-за долгов. При этом двумя годами ранее долги Киркорова по кредиту уже приходилось возвращать через суд.