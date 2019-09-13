В Армении освободили подозреваемого в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

Никита Белянкин погиб в массовой драке в первый день лета. Он получил удар ножом в сердце.

В Армении освободили из-под стражи владельца подмосковного ресторана "Бир хаус" Григора О., задержанного по подозрению в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Бизнесмен сбежал в Ереван сразу после гибели россиянина и был объявлен в розыск.

По данным "Росбалта", Григор провёл под стражей максимально возможный срок — 40 дней, после чего был отпущен на свободу. Поскольку мужчина является гражданином Армении, расследование в отношении него будет проводить полиция республики.

Напомним, Никита Белянкин погиб в массовой драке в Красногорском районе Подмосковья 1 июня. Он вступился за других избиваемых толпой людей и получил удар ножом в сердце. Были арестованы восемь участников конфликта, ещё двое, включая главного подозреваемого, объявлены в розыск.