Фигурист, заменивший мужа Заворотнюк в ледовом шоу: Я не спрашивал, зачем

В настоящее время труппа находится с гастролями в Турции, за исключением Петра Чернышёва, который проводит время рядом с супругой.

Фигурист Алексей Рогонов в разговоре с Лайфом подтвердил, что заменит Петра Чернышёва в ледовом мюзикле "Руслан и Людмила". Сейчас шоу находится на своих первых зарубежных гастролях — в Турции, и главную партию на льду исполняет именно Рогонов, а не муж Анастасии Заворотнюк.

— Я в любом случае ехал сюда как артист ансамбля, но в июле меня попросили заменить Петра. Я не расспрашивал, почему и зачем. Если надо, то надо, — заявил Лайфу фигурист.

Какие изменения ждут труппу ледового мюзикла после возвращения в Россию, пока не известно, однако Рогонов уже заявил о готовности исполнять роль Руслана и дальше.

— В конце октября "Руслан и Людмила" едет в Санкт-Петербург, а 6 ноября стартует "Аленький цветочек" в Москве. Если попросят, я всегда готов подменить, — добавил Рогонов.

Напомним, Петр Чернышёв ушёл из мюзикла на фоне слухов о тяжёлой болезни его супруги, известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Ранее сообщалось, что исполнительница роли "Моей прекрасной няни" попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. По данным Mash, врачи поставили женщине такой же диагноз, как у Жанны Фриске, — злокачественная опухоль мозга. Отмечалось, что у неё диагностирована последняя стадия болезни.