Генерал-майора полиции заподозрили в подделке больничного ради отпуска

По данным СМИ, в справке говорилось, что офицер будет находиться в больнице до 28 июня.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении генерал-майора внутренней службы по подозрению в подделке документов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГСУ СК России по Северной столице.

— Возбуждено уголовное дело о подделке документов по материалам, предоставленным ГУ МВД, — сказал представитель управления, не уточнив подробностей.

По данным местных СМИ, речь идёт о генерал-майоре полиции Иване Абакумове. Офицер якобы предоставил на работу поддельный больничный лист, где говорилось о его госпитализации до 28 июня. На самом деле он отправился отдыхать в Крым. Отмечается, что ущерб от действий генерал-майора оценивается в 150 тысяч рублей.