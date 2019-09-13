"Билайн" запустил пилотную зону 5G в "Лужниках" с помощью инновационных решений

Оператор "Билайн" отчитался о запуске пилотной зоны 5G на территории спорткомплекса "Лужники". В перспективе эта зона улучшит пользовательский опыт посетителей различных мероприятий, которые проводятся в "Лужниках".

Запуск пилотной зоны состоялся при поддержке Департамента информационных технологий Москвы в рамках соглашения о взаимодействии в целях развития услуг связи и ИТ-технологий. Опыт, полученный в ходе развёртывания пилотной зоны 5G, в будущем будет использован в дальнейшем расширении сетей 5G по всей России.

Один из фрагментов сети 5G в "Лужниках" находится рядом с центральным входом Большой спортивной арены. Там, где в дни проведения спортивных мероприятий и концертов наблюдается максимальная плотность абонентов и трафика данных. Тестирование пользовательских сценариев проводилось на ряде смартфонов, включая Huawei Mate 20 X и Huawei Mate X. Пиковые скорости передачи данных составили 2,19 Гбит/c.

Для пилотной зоны "Билайн" использует технологическое решение Huawei, упрощающее запуск 5G в плотно застроенных городских районах. Его отличительными особенностями являются лёгкость, компактность, энергоэффективность и быстрота развёртывания.

— Мы ожидаем, что первые 5G-смартфоны и роутеры появятся в магазинах "Билайн" уже в этом году. Для того чтобы пользователи могли оценить возможности нового стандарта связи как можно скорее, мы проводим масштабные работы по модернизации нашей сети. На текущий момент сеть "Билайн" в Москве уже на 91% 5G ready, то есть готова ко внедрению сетей пятого поколения, и 100% сети "Билайн" поддерживает NBIoT. Мы планируем дальнейшие запуски пилотных зон в регионах России. В том числе продолжим тестирование новых устройств, пользовательских сценариев, технологий для умных городов уже в запущенных территориях 5G, таких как "Лужники", — говорит Василь Лацанич, генеральный директор ПАО "Вымпелком".

Чжао Лэй, генеральный директор подразделения операторского бизнеса Huawei в России, добавляет, что Huawei поддерживает "Билайн" в стремлении построить самую технологичную сеть. Также технологический гигант готов способствовать развитию цифровой инфраструктуры России, которая улучшит качество жизни её жителей и даст возможность использовать технологии 5G в интересах быстро развивающейся цифровой экономики и бизнеса.