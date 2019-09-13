В профсоюзе полиции ответили на идею Грефа: Никто не приедет, если вас побьют

Общественники считают, что в органах внутренних дел и так не хватает сотрудников, которые реально работают.

Руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин уверен, что, если предложение Германа Грефа о сокращении количества полицейских в четыре раза воплотить в жизнь, на выезд к самому главе Сбербанка просто никто не отправится.

— Сейчас уже не хватает сотрудников. Потому что раздутые штабы, очень большое количество проверяющих, которые чуть ли не каждый день приезжают, накручивают сотрудников и не дают им работать. Чем больше будет наказанных сотрудников — тем лучше для начальства, потому что они в конце года (за счёт депремирования подчинённых) получат очень хорошие премии, — сказал глава профсоюза в беседе с "Национальной службой новостей".

По его словам, участковые полицейские работают не на улице и с гражданами, а заполняют бумаги. На пять вызовов приходится выезжать только одной или двум машинам.

— Конечно, нужно повысить денежное довольствие сотрудникам и за выговоры не снимать с них деньги. Эта неразбериха, когда полностью на откуп начальству отдано премирование сотрудников, она и приводит к некомплекту. Если ещё сейчас сократить — ну, флаг в руки, товарищ Греф, к вам никто не приедет, если вас по голове чем-нибудь ударят, — цитирует НСН Пашкина.

Сегодня в рамках Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф предложил сократить число полицейских в России, а оставшимся существенно поднять зарплаты. В Кремле заверили, что прислушаются к мнению Грефа как человека, который обладает изрядным опытом работы и в правительстве, и в экспертных организациях.