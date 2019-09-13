Греф призвал готовиться к "сырьевому шоку" из-за отказа мира от нефти

Банкир считает, что нужно ускорить темпы диверсификации экономики и снизить её зависимость от экспорта сырья.

Глава Сбербанка Герман Греф выступил на Московском финансовом форуме и заявил, что России стоит готовиться к "сырьевому шоку". Так он называет резкое снижение потребления нефти, а значит, уменьшение цены на неё. По прогнозам Грефа, цена может опуститься ниже 40 долларов за баррель.

— Если ко вчерашнему кризису будем готовиться, мы упустим завтрашний. У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, впереди. Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире" и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире, — цитирует банкира ТАСС.

В начале месяца министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже при снижении цены на нефть до 40 долларов за баррель российская экономика не испытает серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.

Что же касается Грефа, это не единственное заметное его высказывание за сегодня. Так, он предложил резко сократить число полицейских в России, а оставшимся повысить зарплату в три-четыре раза.