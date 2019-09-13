Тюменец притворился машиной в попытке обмануть камеры ГИБДД

Молодому человеку может грозить штраф в размере 500 рублей или даже уголовная ответственность.

Житель Тюмени притворился автомобилем и перешёл на красный свет перекрёсток Ленина и Челюскинцев. Чтобы сойти за машину, участник дорожного движения держал в руках автомобильный номер. Шутнику грозит наказание, но как пешеходу.

— Если парень украл автомобильные номера, ему грозит уголовная ответственность. Если же номера сняли с разрешения и их вернули на место, парня просто оштрафуют на 500 рублей за то, что перешёл дорогу на красный свет светофора, — рассказал Ura.ru представитель Федерации автовладельцев России на Урале Максим Едрышев.

В свою очередь в пресс-службе управления ГИБДД УМВД РФ по Тюменской области отметили, что подобным образом обмануть камеры не получится — госномера сверяются с цветом, маркой и кузовом автомобиля. В случае несовпадения подобный штраф выбраковывается.

Ранее четверо жителей Владивостока пытались "проехать" по закрытому для пешеходов мосту в костюме жёлтого автобуса.