Александр Турчинов допустил, что Киев решится на это в будущем и отберёт не только полуостров.

Украина не в состоянии объявить России войну, потому что у последней есть ядерное оружие. Такое мнение высказал бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

— Как в 2014 году, так и сейчас мы не можем объявить войну стране, у которой второй ядерный потенциал, — приводятся слова политика на его сайте.

Он посетовал, что сейчас Украина может лишь укреплять свой военный потенциал и ждать, когда у России "будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования".

По мнению Турчинова, тогда Киев и сможет вернуть себе Крым и "не только". Политик не уточнил, что он ещё имеет в виду.

Сегодня российский сенатор предложил Украине верный путь воссоединения с Крымом — войти в состав России.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".