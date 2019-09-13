Вину за визит детей на "Ревизора" со сценой изнасилования возложили на родителей

Организаторы театрального фестиваля заявили, что все предупреждения о возрастных ограничениях были повсеместно.

В Театре юного зрителя Екатеринбурга прокомментировали показ школьникам спектакля по гоголевской пьесе "Ревизор", где по задумке режиссёра появилась сцена изнасилования. ТЮЗ выступил лишь как площадка для других театров в рамках театрального фестиваля. Об этом Лайфу рассказал начальник управления по маркетинговым делами театра Алексей Бодрый.

— Вот никакого отношения к Екатеринбургскому театру юного зрителя не имеет, потому что театр выступает в данный момент как площадка для выступления фестивалей, и в данном случае в афише указано, что возрастной ценз 18+. Люди, которые проверяют билеты, и все кассиры утверждают, что приходили некоторые взрослые со своими детьми и им был сообщён характер постановки, поэтому здесь, мне кажется, что взрослые пытаются передать свою ответственность, — сообщил представитель ТЮЗа.

Он признал, что представленная интерпретация пьесы далека от классического произведения Гоголя и действительно имеет сцены насилия, но "ничего страшного в спектакле не было".

— В данном случае ответственность должны нести взрослые, которые увидели рекламу и возрастное ограничение 18+ и которым билетные службы и службы по контролю (на входе у нас стоял заместитель директора Наталья Валентиновна, это начальник билетного стола) и со всеми взрослыми это было оговорено, что постановка на самом деле идёт 18+, и сопровождающие сказали, что они разговаривали с детьми и они хотят посмотреть на это, — отметил Алексей Бодрый.

Как ранее сообщал Лайф, в Екатеринбурге разразился скандал после того, как в местном театре юного зрителя школьникам показали спектакль "Ревизор" со сценой изнасилования и другими откровенными моментами.

А накануне неоднозначные отзывы вызвало другое "культурное" мероприятие на Урале под названием "Всемирный турнир палачей".