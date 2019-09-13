Владелец свадебного катафалка Собчак: Знаменитые мертвецы на нём не перемещались

По его словам, автомобиль не предназначен для перевозки людей в салоне — там есть "только лежачие места".

Владелец "свадебного лимузина" Ксении Собчак и Константина Богомолова рассказал, что не знал о знаменитых арендаторах и событии, ради которого заказали катафалк. Он признаётся: если бы узнал, что речь идёт о свадьбе, — "покрутил бы у виска".

— Ничего не было обговорено. Что это будет, кто это будет — я вообще ничего не знал. Машина была взята в аренду на один день. Это обычный катафалк, знаменитые мертвецы на нём ранее не перемещались, — рассказал МК владелец ритуального бизнеса.

По словам Александра, если бы узнал, что катафалк арендовали на свадьбу, он покрутил бы у виска и подумал, что это "готы какие-то". Автомобиль не предназначен для перевозки людей в салоне — там "только лежачие места", говорит бизнесмен.

Церемония бракосочетания Собчак и Богомолова состоялась в Грибоедовском ЗАГСе в центре Москвы. Подъехали к зданию будущие молодожёны на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". А после венчания их уже ждала запряжённая четырьмя лошадьми карета.