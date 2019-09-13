Полиция выясняет, кто "заминировал" летящий в Крым лайнер

Рейс 127 авиакомпании Nordwind Airlines прибыл в Симферополь из Казани во второй половине дня.

Полицейские проверили самолёт Boeing, приземлившийся в Крыму. Салон изучали кинологи с собаками после сообщения о "минировании", сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Линейного управления МВД РФ на транспорте в Крыму.

— Проводится расследование по поводу сообщения о минировании самолёта, который летел в Крым из Казани, — заявили полицейские.

Письмо с предостережением пришло по электронной почте. Из-за него самолёт пришлось проверять с собаками, и информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Летом этого года на борту авиакомпании "Россия" началась паника после ложного сообщения о минировании. 31 человек потребовал заменить им самолёт для полёта в Хабаровск из Москвы.