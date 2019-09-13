Эксперт рассказал, как уличить АЗС в недоливе топлива

Ориентироваться на показания датчика в машине нельзя, поскольку они имеют большую погрешность.

Председатель правления межрегиональной общественной организации "Народный контроль" Алексей Смирнов назвал две причины недолива бензина на автозаправках — технический сбой или злой умысел. По его словам, проверить недостаток топлива на месте очень сложно.

Смирнов пояснил, что ориентироваться на показания датчика в автомобиле нельзя — они зависят от уклона, на котором стоит автомобиль. Ещё одна сложность кроется в несоответствии реального объёма бензобака заявленным паспортным данным, что встречается довольно часто. Но выход из ситуации всё же есть — на любой АЗС можно потребовать, чтобы заправщик при вас проверил работу колонки.

— Он должен задать дозу в десять литров на колонке и в вашем присутствии залить его в мерник. Где-то пишут, что отклонение — 25 миллилитров на десять литров. Так вот, в законе "О защите прав потребителей" никаких отклонений нет. Оно существует в паспорте колонки для поверки. Но мы, потребители, должны получить не менее десяти литров, — рассказал Смирнов телеканалу "360".

Ранее стало известно, что практически каждая пятая АЗС в России (или 19%) заливает в бак меньше топлива, чем указано в чеке.