Виторган в день свадьбы Собчак потерял обручальное кольцо: "Хохочу"

Пока экс-супруга рассекала по Москве то на катафалке, то в карете, её бывший работал на съёмках.

Бывший муж ведущей Ксении Собчак Максим Виторган рассказал в сторис в "Инстаграме" о символичном случае, который произошёл с ним на съёмочной площадке. На историю обратило внимание издание "Дни.ру"

— Сейчас на съёмочной площадке реквизиторы потеряли моё игровое обручальное кольцо… Хохочу… — написал артист.

Его экс-супруга, Ксения Собчак, сегодня вышла замуж за худрука Московского драматического театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Церемония бракосочетания Собчак и Богомолова состоялась в Грибоедовском ЗАГСе в центре Москвы. Будущие молодожёны подъехали к зданию на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". А после венчания их уже ждала запряжённая четырьмя лошадьми карета.