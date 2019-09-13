В Минздраве рассказали, почему катаракта всё чаще возникает у молодых

По мнению специалистов, одной из главных причин раннего развития заболевания глаз является постоянное использование гаджетов.

Помутнение хрусталика глаза, более известное как катаракта, активно "молодеет". Офтальмологи отмечают, что данное заболевание, некогда типичное для людей в возрасте за 60, всё чаще диагностируют у людей моложе 50 лет. Об этом рассказал генеральный директор ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" Минздрава России Александр Чухраёв в интервью порталу News.ru.

— Любое действие, которое приводит к усталости глаз, является хорошим фундаментом для нарушения функции зрения и развития катаракты. Это сварка, пыль, чтение в темноте, долгая работа за компьютером или планшетом. Постоянный взгляд в экран смартфона, — отметил Александр Чухраёв.

По данным представителей Минздрава, в настоящий момент в стране насчитывается около двух с половиной миллионов пациентов с катарактой. Из них примерно 500 тысяч ежегодно оперируются в государственных и муниципальных учреждениях. Впрочем, как отмечает Александр Чухраёв, реальная потребность в подобном хирургическом вмешательстве для излечения недуга намного выше.

— Операция — это единственный эффективный способ лечения глазного заболевания. Медикаментами такому больному не помочь, только заменить поражённый хрусталик на искусственный, — подчеркнул врач.

По словам специалиста, одной из последних разработок учёных для лечения катаракты являются американские интракулярные линзы. Их локализованное производство имеется также и в России.

Человечество всё активнее использует в повседневной жизни гаджеты, а это в свою очередь приводит к развитию некоторых болезней. При этом сильнее всего от использования смартфонов страдают женщины.