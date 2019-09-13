В Минздраве рассказали, почему катаракта всё чаще возникает у молодых

Помутнение хрусталика глаза, более известное как катаракта, активно "молодеет". Офтальмологи отмечают, что данное заболевание, некогда типичное для людей в возрасте за 60, всё чаще диагностируют у людей моложе 50 лет. Об этом рассказал генеральный директор ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" Минздрава России Александр Чухраёв в интервью порталу News.ru.
— Любое действие, которое приводит к усталости глаз, является хорошим фундаментом для нарушения функции зрения и развития катаракты. Это сварка, пыль, чтение в темноте, долгая работа за компьютером или планшетом. Постоянный взгляд в экран смартфона, — отметил Александр Чухраёв.
По данным представителей Минздрава, в настоящий момент в стране насчитывается около двух с половиной миллионов пациентов с катарактой. Из них примерно 500 тысяч ежегодно оперируются в государственных и муниципальных учреждениях. Впрочем, как отмечает Александр Чухраёв, реальная потребность в подобном хирургическом вмешательстве для излечения недуга намного выше.
— Операция — это единственный эффективный способ лечения глазного заболевания. Медикаментами такому больному не помочь, только заменить поражённый хрусталик на искусственный, — подчеркнул врач.
По словам специалиста, одной из последних разработок учёных для лечения катаракты являются американские интракулярные линзы. Их локализованное производство имеется также и в России.
Человечество всё активнее использует в повседневной жизни гаджеты, а это в свою очередь приводит к развитию некоторых болезней. При этом сильнее всего от использования смартфонов страдают женщины.
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