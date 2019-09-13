Собчак и Богомолов приехали на свадебный банкет на карете

Ксения Собчак и Константин Богомолов на карете въехали в ворота Музея Москвы, где состоится свадебный банкет. Многочисленные журналисты встретили новобрачных криками "Горько".

Телеведущая буквально светилась от счастья и улыбалась, её муж вёл себя более сдержанно. Известно, что на банкет приглашено порядка 300 человек. Гости продолжают прибывать.

Собчак и Богомолов не изменили своему стилю даже в день свадьбы: выбрали "страшную дату" — пятницу, 13-е, а также приехали в загс на катафалке. Правда, ради венчания новобрачные пересели на карету, а телеведущая даже изменила образ на более скромный.