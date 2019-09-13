Бастрыкин взял под контроль дело "лечившего" парализованную Комиссарову врача

По версии следствия, доктору Блюму было известно, что он не сможет поставить спортсменку на ноги, но взял с неё крупную сумму и обязался сделать это всего за один год.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование уголовного дела в отношении врача Евгения Блюма, в клинике которого проходила лечение российская фристайлистка Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

— По данным следствия, не позднее мая 2014 года Блюм... решил незаконно завладеть денежными средствами травмированной спортсменки. Для указанных целей пострадавшей было предложено заключить договор осуществления методологического сопровождения, технического исполнения и тренажёрного обеспечения оздоровительной программы в соответствии с его авторскими разработками на сумму более 27,8 млн рублей, — уточнила она.

При этом, как полагает следствие, Блюм знал, что не сможет поставить Комиссарову на ноги. Несмотря на это, он подписал со спортсменкой договор, по которому обязался вылечить её по авторской методике в течение одного года в Испании. По истечении указанного срока чуда не произошло.

Блюм подозревается в "мошенничестве в особо крупном размере". Бастрыкин поручил следователям оперативно и тщательным образом исследовать все обстоятельства данного дела.

Напомним, во время тренировки на зимних Олимпийских играх в Сочи Мария получила травму позвоночника. Спортсменка перенесла четыре операции. В конце октября прошлого года она подала в суд на врачей клиники, в которой проходила её реабилитация, так как занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бёдер и ног.