Киркоров рассказал, что подарит Собчак и Богомолову

В Музей Москвы на свадебный банкет Ксении Собчак и Константина Богомолова приехал народный артист РФ Филипп Киркоров. Он рассказал, что преподнесёт молодожёнам песню.
— Что может подарить артист?! Что может подарить Филипп Киркоров?! Наверное, главную песню на сегодняшнем баллу, — ответил король российской эстрады журналистам.
Всего на торжество приглашено порядка 300 человек. Среди них такие именитые персоны, как Фёдор Бондарчук, Земфира, Рената Литвинова, Константин Эрнст, Яна Рудковская и другие. Счастливые новобрачные уже прибыли в Музей Москвы. Они приехали на банкет в карете. А перед этим передвигались на катафалке.
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