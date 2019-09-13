Онищенко прокомментировал свадебный катафалк Собчак с санитарной точки зрения

По его мнению, телеведущая, несмотря на рождение ребёнка, не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике.

С точки зрения санитарии катафалк может быть свадебным автомобилем, считает первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Депутат уверен, что, если в авто проведены специальные меры по обработке, оно не может угрожать людям.

— Когда перевозят людей, ушедших в мир иной в результате какого-то инфекционного заболевания, которое представляет опасность, там есть специальные меры по обработке. И мне точно известно, что подобного рода случаев смерти от инфекционных заболеваний в последнее время не было зарегистрировано, — заявил Онищенко в беседе с Лайфом.

Бывший главный санитарный врач РФ уверен, что свадьба лишь продлевает жизнь, особенно мужчинам. Это доказано научными исследованиями.

— Что касается этой причуды, у женщины после рождения детей поведение и менталитет очень резко меняются в сторону степенности. Видимо, Ксении этого оказалось недостаточно и она эту склонность к эпатажу и эксцентрике не утратила. Есть хорошее средство от этого. Прежде всего обращаюсь к её новоявленному супругу, чтобы он настоял на том, чтобы она ему нарожала детей, как минимум ещё двоих, — добавил Онищенко.

Лайф сегодня подробно рассказывал, как проходила церемония свадьбы ведущей и некогда кандидата в президенты Ксении Собчак и худрука Московского драматического театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Будущие молодожёны подъехали к зданию на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".