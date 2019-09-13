Скончался автор легендарного фото с площади Тяньаньмэнь

На снимке неизвестный человек встал перед танком на улице в Пекине, из-за чего бронетехнике пришлось остановиться.

В возрасте 64 лет скончался американский фотожурналист Чарли Коул, известный фотографией "Неизвестный бунтарь", сделанной во время волнений на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, сообщило издание South China Morning Post.

Известный снимок фотограф сделал из окна отеля в Пекине во время массовых волнений в 1989 году. Коул смог запечатлеть, как неизвестный человек встал перед танком, из-за чего бронетехнике пришлось остановиться.

— Я продолжал снимать в ожидании, как мне казалось, его гибели. Но, к моему удивлению, первый танк остановился, а потом попытался его объехать, — говорил автор снимка.

Коул скончался от сепсиса на Бали, где жил 15 лет.