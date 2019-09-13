Лайф снял с воздуха свадьбу Собчак и Богомолова

Ведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов устроили банкет по случаю своей свадьбы на территории Музея Москвы. К месту сбора гостей пара приехала на карете. Собчак и Богомолова встретили приглашённые и журналисты.

Собчак и Богомолов не изменили своему стилю даже в день свадьбы: выбрали "страшную дату" — пятницу, 13-е, а также приехали в загс на катафалке. Правда, ради венчания новобрачные пересели в карету, а телеведущая даже изменила образ на более скромный.

Бывший санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что свадьба в катафалке может соответствовать санитарным нормам при соответствующей обработке машины. Выбор Собчак катафалка он объяснил страстью девушки к эпатажу.