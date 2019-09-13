Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Президент Украины также считает, что они должны состояться в соответствии с законами его страны.

Выборы в местные органы власти в Донбассе, которые предусмотрены минскими соглашениями, могут состояться только после разведения сил по всей линии соприкосновения и должны пройти по украинским законам, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Это вопрос обмена сначала людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском, затем — по всей территории, а это 400 километров. И только после этого мы можем говорить о формате выборов, — приводит ТАСС слова Зеленского.

В 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил вариант механизма предоставления Донбассу особого статуса, как того требуют минские соглашения. Так, предполагается ввести в действие украинский закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе, а после публикации отчёта ОБСЕ об их итогах — на постоянной.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на скорую встречу в формате "нормандской четвёрки", в рамках которой лидеры России, Украины, Германии и Франции обсудят "каждый из пунктов "Минска-2".