Новую блокировку Telegram опробуют на одном российском городе

По данным СМИ, задействованное оборудование позволяет фильтровать трафик по более сложной схеме.

В этом месяце на жителях Тюмени протестируют новое оборудование для блокирования мессенджера Telegram. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в телекоммуникационных компаниях.

Один из них рассказал, что Роскомнадзор уже распределил специальное оборудование между операторами связи, участвующими в эксперименте. А другой сообщил, что тестирование будет проводиться на реальных пользователях мессенджера.

По данным источников, оборудование способно глубоко фильтровать трафик как по сетевым адресам, так и по содержанию.

Напомним, с апреля 2018 года мессенджер Павла Дурова блокируется в России по решению суда. Однако до сих пор заметного эффекта это не приносит. Разработчики приложения добавляют в него инструменты, которые позволяют обходить блокировки.

Глава Роскомнадзора рассказывал, что ведомство работает над новыми инструментами блокировки "Телеграма", и обещал, что в России мессенджер "продолжит зависать".