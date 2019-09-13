Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали семилетнего сына

Мальчика уже изъяли из семьи и отправили в Лискинский социальный приют для детей и подростков.

В городе Лиски Воронежской области родители в течение двух лет издевались над семилетним сыном. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

По данным следствия, мужчина с супругой систематически подвергали ребёнка побоям и другим насильственным действиям, причинявшим физические и психические страдания. Также мальчика лишали свободы.

Как сообщает местное издания "Моё! Online", пара избивала ребёнка, привязывала к кровати и прижигала зажигалкой. Мальчика изъяли из семьи и отправили в лискинский социальный приют для детей и подростков.

В отношении обоих супругов возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Истязание". Мать мальчика также обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Родители признали свою вину.