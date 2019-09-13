Facebook извинился перед Симоньян за ошибочную блокировку аккаунта

Администрация соцсети Facebook извинилась перед главным редактором RT Маргаритой Симоньян за инцидент с блокировкой её аккаунта и заявила, что это произошло по ошибке.

— Когда мы узнаём, что какой-либо контент нарушает нормы, мы удаляем его, а за повторные нарушения блокируем аккаунты. Однако, если мы видим, что допустили ошибку, восстанавливаем удалённый контент и извиняемся за допущенную ошибку, как в данном случае, — говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Также в сообщении отмечается, что "нормы сообщества описывают, что разрешено и что запрещено", правда, конкретная причина блокировки аккаунта Симоньян нигде не указывается.

Накануне стало известно, что социальная сеть Facebook заблокировала доступ к аккаунту Маргариты Симоньян за "нарушение стандартов" сообщества без каких-либо дополнительных объяснений. Сама она назвала это способом проявления цензуры.