Умер венгерский писатель Дьёрдь Конрад

Самые известные романы автора — переведённые на 13 языков "Тяжёлый день", "Соучастник", "Бал в саду".

Венгерский писатель Дьёрдь Конрад скончался сегодня, 13 сентября, в возрасте 86 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление его семьи, появившееся в венгерских СМИ.

Указывается, что писатель умер после длительной болезни.

Самые известные романы автора — переведённые на 13 языков "Тяжёлый день" (1969), "Соучастник" (1982), "Бал в саду" (1989). Агентство отмечает, что публикации Конрада, придерживавшегося диссидентских взглядов, были запрещены в Венгрии в течение около десяти лет.