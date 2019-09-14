В Воронеже проверяют данные о пьяном советнике, посадившем за руль малолетнего

Набирающее популярность в соцсетях видео, на котором неизвестный мужчина посадил несовершеннолетнего ребёнка за руль и разрешает ему ездить по автомобильной трассе на скорости свыше 90 км/ч, стало поводом для проверки Правительства Воронежской области.

Всё дело в том, что, предположительно, автором видеоролика является член областной комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Александр Филимонов, а сидящий за рулём авто ребёнок — его сын.

Как пояснили в правительстве, если будет доказано, что видеозапись принадлежит советнику губернатора, ему придётся покинуть совет. В настоящее время проводится проверка.