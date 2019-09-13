СМИ: Врачи ввели Анастасию Заворотнюк в медикаментозную кому

На фоне рака у актрисы начались осложнения в виде воспаления лёгких, в таком состоянии организм не в силах с ним бороться.

Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в состояние искусственной комы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Как отмечается, врачи ввели актрису в состояние медикаментозного сна из-за того, что на фоне рака у неё начались осложнения в виде воспаления лёгких, в таком состоянии организм не в силах с ним бороться. Состояние звезды остаётся крайне тяжёлым.

Сейчас врачи прорабатывают стратегию действий. Решается вопрос о проведении операции, которая может быть очень опасна для Заворотнюк.

Напомним, исполнительница роли "Моей прекрасной няни" попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили женщине такой же диагноз, как у Жанны Фриске, — "злокачественная опухоль мозга". Как отмечал Mash, у неё диагностирована последняя стадия болезни.

Первые симптомы смертельной болезни Фриске и Заворотнюк